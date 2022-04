38 North: Arbeiten für Wiederherstellung des Tunnels Nummer 3 auf Nordkoreas Atomtestgelände fortgesetzt

Photo : YONHAP News

Auf Nordkoreas Atomtestgelände in Punggye-ri werden laut einem US-Bericht die Arbeiten fortgesetzt, um den Tunnel Nummer 3 wieder nutzen zu können.Das schrieb die auf Nordkorea spezialisierte Webseite 38 North am Donnerstag.Auf jüngsten Satellitenaufnahmen sei zu sehen, dass sich die graue Abraumhalde am neuen Tunneleingang über die Straße hinweg ausgedehnt habe.Südöstlich des Tunneleingangs sei gerodet worden. Es sei unklar, welchem Zweck dies diene, hieß es.Nach weiteren Angaben wurden zwischen dem 6. und 14. April zwei neue Hilfsgebäude gebaut. Seit Januar seien insgesamt vier neue Bauwerke hinzugekommen.Trotz Spekulationen, dass Nordkorea einen Atomtest vorbereiten könnte, seien auf den verfügbaren Aufnahmen keine eindeutigen Anzeichen für solche Vorbereitungen zu erkennen. Dies wären zum Beispiel Hinweise auf verstärkte Fahrzeugbewegungen oder das Eintreffen von Ausrüstung und Instrumenten, die für einen Test gebraucht würden, fügte 38 North hinzu.