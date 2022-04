Gedenkveranstaltungen zum achten Jahrestag des Unglücks der Sewol am Samstag

Photo : YONHAP News

Zum achten Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol finden am 16. April an verschiedenen Orten Gedenkveranstaltungen statt.4/16 Sewol Families for Truth and A Safer Society, ein Verband der Angehörigen von Unglücksopfern, und die 4.16-Stiftung veranstalten am Samstagnachmittag in Ansan eine Zeremonie zur Erinnerung an die Havarie.Dabei werden Überlebende Briefe vorlesen und der Ministerpräsident sowie der Erziehungschef der Provinz Gyeonggi Gedenkansprachen halten. Ein Chor aus Hinterbliebenen und eine Gruppe von Schülern der Danwon Oberschule, die viele der Todesopfer besucht hatten, werden singen.Eine weitere Organisation von Hinterbliebenen von Opfern wird am Samstag um 4.16 Uhr nachmittags im Gedenkraum für die Opfer vor dem Seouler Stadtparlament eine Feier abhalten, um für die 304 Todesopfer eine Schweigeminute einzulegen und ihrer zu gedenken.Um 18 Uhr wird vor dem Gedenkraum ein Kerzenlicht-Kulturfestival eröffnet, an dem jeder, der möchte, teilnehmen kann.