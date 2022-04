Globaler Halbleitermarkt wuchs letztes Jahr um 26 Prozent

Photo : YONHAP News

Der globale Halbleitermarkt ist letztes Jahr kräftig gewachsen.Laut dem globalen Marktforschungsinstitut Gartner beliefen sich die weltweiten Umsätze mit Halbleitern im Jahr 2021 auf 595 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Wachstum von 26,3 Prozent im Vorjahresvergleich.Andrew Norwood, Vizepräsident für Forschung bei Gartner, erklärte, die Ereignisse hinter dem aktuellen Chip-Mangel wirkten sich weiterhin auf die OEMs, Erstausrüster, weltweit aus. Der Anstieg bei 5G-Smartphones und eine Kombination aus starker Nachfrage und steigenden Logistik- und Rohstoffpreisen hätten jedoch die durchschnittlichen Verkaufspreise in die Höhe getrieben, was zu einem beträchtlichen Umsatzwachstum im Jahr 2021 beigetragen habe.Samsung Electronics erzielte einen Umsatz in Höhe von 73,2 Milliarden Dollar. Damit eroberte das Unternehmen erstmals seit 2018 den Spitzenplatz von Intel zurück.Samsungs Marktanteil lag bei 12,3 Prozent und damit knapp vor dem Intels von 12,2 Prozent.SK Hynix landete mit 6,1 Prozent Anteil auf Platz drei. Dahinter folgten Micron Technology mit 4,8 Prozent und Qualcomm mit 4,6 Prozent.