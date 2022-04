Seoul Marathon findet am Samstag und Sonntag statt

Photo : YONHAP News

Der Seoul Marathon 2022 findet am Samstag und Sonntag statt.Die Stadtregierung teilte am Donnerstag mit, dass sie den Marathon gemeinsam mit der Koreanischen Vereinigung der Leichtathletik-Verbände (KAAF) und der Zeitung „Dong-A Ilbo" on- und offline veranstalte.Der Seoul Marathon ist das einzige von World Athletics zertifizierte Welterbe der Leichtathletik in Südkorea und zählt zu den sieben größten internationalen Marathonveranstaltungen des Platinlabels.Am internationalen Elite-Marathon nehmen 131 Athleten aus neun Ländern, einschließlich zehn Läufern unter den ersten 30 in der Weltrangliste, teil.Etwa 21.000 Hobby-Marathonläufer und Bürger werden ebenfalls an den Start gehen.