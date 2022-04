Mit Ausnahme der Maskenpflicht alle Corona-Beschränkungen abgeschafft

Photo : YONHAP News

Mit Ausnahme der Maskenpflicht sind ab heute in Südkorea alle Corona-Beschränkungen abgeschafft.Die Entscheidung hatte die Regierung am Freitag verkündet. Damit gibt es keine Obergrenzen mehr, wenn sich Menschen privat treffen wollen. Auch die Beschränkungen der Öffnungszeiten fallen weg.Für Veranstaltungen, Demonstrationen und Aktivitäten in religiösen Einrichtungen gibt es ebenfalls keine Auflagen mehr.Ab kommender Woche Montag soll auch wieder der Verzehr in den sogenannten Mehrzweck-Einrichtungen erlaubt sein. Hierunter fallen zum Beispiel Kinos, Sportstätten und Räumlichkeiten der Kirchen.Im Innenraum muss aber weiterhin eine Maske getragen werden. Im Freien muss die Maske getragen werden, wenn kein ausreichender Abstand zu anderen Personen eingehalten werden kann.Die Maskenpflicht im Freien könnte in zwei Wochen ebenfalls entfallen. Die zuständigen Behörden wollen aber zunächst das Virusgeschehen weiter beobachten.