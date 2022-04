Kommender Präsident Yoon will Delegation nach Japan entsenden

Photo : YONHAP News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol will eine Delegation nach Japan entsenden.Diese solle vom 24. bis 28. April in Tokio politische Gespräche führen, teilte Yoons Sprecherin Bae Hyun-jin am Sonntag auf einer Pressekonferenz mit.Angeführt werde die siebenköpfige Abordnung vom Abgeordneten Chung Jin-suk von der Partei Macht des Volks.Es seien Gespräche mit Regierungsbeamten und Abgeordneten sowie Vertretern der Industrie, Medien und Wissenschaft geplant.Themen seien die Politik gegenüber Nordkorea und das bilaterale Verhältnis. Yoons Team hoffe, dass der Besuch den Weg zur Kooperation in Nordkorea-Fragen ebnen und zur Lösung bilateraler Probleme beitragen werde, sagte die Sprecherin weiter.