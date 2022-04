Nordkorea feuerte nach Angaben von Südkoreas Generalstab am Samstag zwei Projektile Richtung Ostmeer

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat nach Angaben der südkoreanischen Streitkräfte am Samstag zwei Projektile in Richtung Ostmeer gefeuert.Das gab der Vereinigte Generalstab in Südkorea am Sonntag bekannt.In einer Mitteilung an Reporter hieß es, dass Nordkorea gegen 18 Uhr am Samstag zwei Projektile im Gebiet Hamhung abgeschossen habe.Die Geschosse seien rund 110 Kilometer weit geflogen und hätten eine Maximalhöhe von 25 Kilometern erreicht. Ihre Geschwindigkeit habe weniger als Mach 4 betragen. Die Geheimdienste Südkoreas und der USA würden noch ermitteln, um welchen Typ es sich gehandelt habe.Auch würden die beiden Verbünden alle Entwicklungen im Zusammenhang mit den Starts genau verfolgen.Südkoreas Streitkräfte, die Geheimdienste und das nationale Sicherheitsbüro im Präsidialamt hätten gleich nach den Starts eine Dringlichkeitssitzung abgehalten und die Lage sowie mögliche Reaktionen erörtert, hieß es weiter.