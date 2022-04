US-Nuklearunterhändler besucht Südkorea

Photo : YONHAP News

Sung Kim, Sondergesandter für Nordkorea im US-Außenministerium, ist am Montag zu einem fünftägigen Besuch in Südkorea eingetroffen, um Maßnahmen zur Kooperation gegenüber Nordkorea zu erörtern.Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Kim am Montagnachmittag mit dem Sonderbeauftragten für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Noh Kyu-duk, in seiner Funktion als Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea zu einem Gespräch zusammenkommen werde.Zuletzt waren beide Nuklearunterhändler am 4. April in Washington zusammengetroffen. Kim besucht seit seiner Ernennung im Mai letzten Jahres Südkorea zum vierten Mal.Laut dem Außenministerium werden beide Seiten ihre Einschätzungen zur ernsthaften Situation auf der koreanischen Halbinsel austauschen und eingehend über das künftige Vorgehen diskutieren.Wie verlautete, werde Kim auch Mitglieder der kommenden Regierung treffen, darunter den designierten Außenminister Park Jin und den Kandidaten für das Amt des Vereinigungsministers, Kwon Young-se.