Medien: Mitsubishi legt weitere Beschwerde gegen Vermögensveräußerung wegen Zwangsarbeit ein

Photo : YONHAP News

Die japanische Firma Mitsubishi Heavy Industries hat beim Obersten Gerichtshof in Südkorea eine weitere Beschwerde gegen einen Gerichtsbefehl zur Vermögensveräußerung für die Entschädigung früherer Zwangsarbeiterinnen eingelegt.Das berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo.Das Unternehmen legte Rechtsmittel ein, nachdem das Bezirksgericht in Daejeon im Januar seine sofortige Beschwerde gegen den entsprechenden Befehl zurückgewiesen hatte.Das Bezirksgericht in Daejeon hatte am 27. September letzten Jahres angeordnet, beschlagnahmte Markenrechte und Patente von Mitsubishi im Wert von etwa 500 Millionen Won (405.000 Dollar) zu veräußern. Damit sollen zwei Koreanerinnen, die während der japanischen Kolonialzeit für die Zwangsarbeit bei der Firma mobilisiert worden waren, entschädigt werden.Es war das erste Mal, dass ein südkoreanisches Gericht den Verkauf von Vermögenswerten eines japanischen Unternehmens im Zusammenhang mit Zwangsarbeit anordnete.Mitsubishi und die japanische Regierung behaupten, dass die Frage der Ansprüche von Opfern der Zwangsarbeit mit dem Abkommen zwischen Südkorea und Japan über Ansprüche von 1965 geklärt sei.