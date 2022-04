620.000 Fans verfolgen BTS-Konzerte in Las Vegas on- und offline

Photo : YONHAP News

Über 620.000 Fans haben die Konzerte der K-Pop-Band BTS in Las Vegas on- und offline verfolgt.Laut ihrer Agentur Big Hit Music sahen etwa 50.000 Zuschauer den letzten Auftritt am Samstag (Ortszeit) in Las Vegas.Insgesamt vier Konzerte im Rahmen der Tournee „BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE - LAS VEGAS“ fanden im Allegiant Stadium statt, und zwar am 8., 9., 15. und 16. April.Die rund 50.000 Tickets für jeden Auftritt waren ausverkauft, insgesamt 200.000 Fans verfolgten die Konzerte vor Ort.Das letzte Konzert, das online live übertragen wurde, sahen sich rund 402.000 Fans in 182 Ländern und Gebieten an.In Las Vegas waren 222.000 Fans entweder im Stadion oder verfolgten die Live-Übertragung im Kino. Einschließlich derjenigen, die online dabei waren, sahen sich etwa 624.000 Menschen die Konzerte an.