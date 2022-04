Gedenkveranstaltungen zum achten Jahrestag des Sewol-Unglücks

Photo : YONHAP News

Zum achten Jahrestag des Untergangs der Fähre Sewol am 16. April haben landesweit Gedenkveranstaltungen stattgefunden.Präsident Moon Jae-in forderte aus diesem Anlass, dass die Sonderkommission für die Untersuchung gesellschaftlicher Katastrophen bis zum letzten Arbeitstag ihr Bestes tun werde, um die Wahrheit aufzuklären. Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol betonte, das von Herzen kommende Gedenken mache die Republik Korea sicher.Ministerpräsident Kim Boo-kyum entschuldigte sich in seiner Gedenkansprache bei einer Gedenkfeier in Vertretung der Regierung.Die Regierung der Republik Korea habe das Leben von Bürgern nicht schützen können. Sie habe ihre Angehörigen nicht schützen können, sagte er mit Blick auf die Hinterbliebenen.Eine Gruppe von Hinterbliebenen von Schülern der Oberschule Danwon, die beim Unglück vor acht Jahren ums Leben kamen, fuhr zur Insel Jindo, vor der das Schiff gesunken war.Kim Jung-wha von einem Beratungsgremium der Hinterbliebenen der Schüler sagte, man habe Kirschblüten an der Oberschule Danwon gepflückt, um die von den Kindern sehr geliebten Kirschblüten zerstreuen zu können.Auch auf einem Friedhof in Incheon, wo 43 Todesopfer und zwei während der Rettungsaktion verstorbene Taucher bestattet sind, fand eine Gedenkzeremonie statt.Jeon Tae-ho, Vertreter der Hinterbliebenen, betonte, er wolle nicht acht Jahre, sondern sogar 80 Jahre lang kämpfen, um die Antwort auf die Frage zu finden, warum die Sewol gesunken sei und warum ihre Angehörigen nicht gerettet worden seien.Um 4.16 Uhr nachmittags am 16. April wurde eine Schweigeminute eingelegt.