Kultur Statue von Freddie Mercury wird auf Jeju enthüllt

Eine Statue von Freddie Mercury, Sänger der legendären britischen Rockband Queen, wird auf der südkoreanischen Insel Jeju errichtet.



Nach Angaben des Ausschusses, der das Projekt durchführt, am Montag wird die Statue am Donnerstag auf einem Hügel an der Küste in Aewol-eup feierlich enthüllt.



Es wird die zweite offiziell anerkannte Statue von Freddie Mercury nach der ersten in Montreux in der Schweiz sein.



Die Mitglieder von zwei Fanclubs von Queen in Korea hatten acht Jahre lang an der Realisierung des Vorhabens gearbeitet.



Das Komitee teilte mit, dass seine Mitglieder mit Brian May, Gitarrist von Queen, und dem Manager der Band zusammengekommen seien, als diese im Januar 2019 ein Konzert in Südkorea gegeben habe. Sie seien mit dem Modell der Statue zufrieden gewesen und hätten diese als offizielle Gedenkstatue gebilligt.