Schüler testen sich nur einmal wöchentlich vorsorglich auf Corona

Photo : YONHAP News

Im Einklang mit der Abschaffung der meisten Corona-Beschränkungen ab heute bereiten die Regierung und Gebietskörperschaften die Rückkehr zur Normalität vor.Kindergartenkinder und Schüler sollen nicht mehr wöchentlich zweimal, sondern lediglich einmal einen Antigen-Schnelltest machen.Auch wurden die Regeln zur Testung von Kontaktpersonen an den Schulen gelockert. Bisher wurden im Falle der Bestätigung einer Corona-Infektion alle Schüler des betroffenen Klassenzimmers innerhalb von sieben Tagen dreimal getestet. Von nun an werden lediglich die Schüler mit Symptomen und diejenigen, die schwere Grunderkrankungen haben, getestet. Wer Symptome hat, soll binnen fünf Tagen zweimal getestet werden.Das Bildungsministerium will diese Woche Pläne für einen normalen Alltag präsentieren.Die Stadt Seoul erweitert ab heute ihr Nachtbusangebot. Die Zahl der Nachtbuslinien steigt von derzeit neun auf 14, die der eingesetzten Busse von 72 auf 100. Die Nachtbusse in Seoul verkehren zwischen 23 und 6 Uhr.