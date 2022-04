Südkorea und USA beginnen Militärübung – Nuklearunterhändler kommen zusammen

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA halten ab dem heutigen Montag neun Tage lang ihre gemeinsame regelmäßige Militärübung ab.Der Vereinigte Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte teilte mit, es handele sich um eine gemeinsame Stabsrahmenübung mittels Computersimulationen, die einen defensiven Charakter habe. Sie umfasse kein Feldmanöver mit Truppen.Die Übung findet inmitten der zugespitzten Spannungen auf der koreanischen Halbinsel statt, nachdem Nordkorea am Samstag eine neuartige taktische Lenkwaffe getestet hatte.Die Übung erregt besondere Aufmerksamkeit, weil in ihrem Zeitraum in Nordkorea das 90. Jubiläum der Gründung der nordkoreanischen Armee gefeiert wird.Wie verlautete, würden in Nordkorea Vorbereitungen für eine Militärparade getroffen, für die zahlreiche Personen und Geräte mobilisiert würden.Inmitten dieser Situation kam der Sondergesandte für Nordkorea im US-Außenministerium, Sung Kim, heute nach Südkorea.Kim sagte, es freue ihn, für die Fortsetzung einer engen Koordinierung zwischen Südkorea und den USA über die Lage in Nordkorea wieder nach Seoul gekommen zu sein.Am Montagnachmittag kommt Kim mit dem südkoreanischen Sonderbeauftragten für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, Noh Kyu-duk, in seiner Funktion als Chefunterhändler für Atomgespräche mit Nordkorea zusammen.Laut dem Außenministerium in Seoul werden beide Seiten ihre Einschätzungen zur ernsthaften Situation auf der koreanischen Halbinsel austauschen und eingehend über das künftige Vorgehen diskutieren.Wie verlautete, werde Kim auch Mitglieder der kommenden Regierung treffen.