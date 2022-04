Politik Vorstände der PPP und Partei des Volks billigen Zusammenlegung

Die Zusammenlegung der Partei Macht des Volks (PPP) und der Partei des Volks ist vom Vorstand jeder Partei gebilligt worden.



Der Vorstand der PPP billigte am Montagvormittag die Fusion, auch der Vorstand der Volkspartei entschied sich einstimmig dafür.



Da es sich de facto um eine Absorption der Partei des Volks durch die PPP handelt, wird erwartet, dass die fusionierte Partei PPP heißen wird. Zudem wird Lee Jun-seok, Vorsitzender der PPP, voraussichtlich die Leitung übernehmen.



Die Partei des Volks verfügt derzeit über drei Listenmandate in der Nationalversammlung. Wenn sich die drei Abgeordneten der PPP anschließen, wird die Zahl der Parlamentssitze der Partei von derzeit 110 auf 113 steigen.



Die Zusammenlegung beider Parteien wurde in die Wege geleitet, nachdem sich ihre Kandidaten Yoon Suk Yeol und Ahn Cheol-soo sechs Tage vor der Präsidentschaftswahl auf die Zusammenlegung der Kandidaturen geeinigt und eine Parteienfusion nach der Wahl in Aussicht gestellt hatten.