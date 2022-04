Börse startet mit Verlusten in die Woche

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse ist mit Verlusten in die Woche gestartet.Der Hauptindex Kospi verlor 0,11 Prozent auf 2.693,21 Zähler.Die Anleger hätten sich wegen Inflationssorgen und der Sorge vor schnellen Zinserhöhungen in den USA an der Seitenlinie aufgehalten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auch gebe es Bedenken über einen wirtschaftlichen Abschwung in China.Verschiedene Unsicherheitsfaktoren wie steigende Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen hätten den Anstieg des Kospi begrenzt, wurde Lee Kyung-min von Daeshin Securities von Yonhap zitiert.