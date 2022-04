Chefin der Wahlkommission bietet wegen Panne bei Präsidentschaftswahl Rücktritt an

Photo : YONHAP News

Die Chefin der Nationalen Wahlkommission (NEC), Noh Jeong-hee, hat ihren Rücktritt angeboten.Grund ist eine Panne bei der Präsidentschaftswahl im März.In einer Vollversammlung der Kommissionsmitglieder entschuldigte sie sich am Montag aufrichtig für Fehler, die gemacht wurden. Sie bat die Öffentlichkeit um ihre Zusammenarbeit, damit die Kommunalwahlen am 1. Juni frei von Problemen bleiben.Kritik hatte es wegen Fehlern bei der vorzeitigen Stimmabgabe am 5. März gegeben. Stimmzettel von Corona-Infizierten waren nicht in die offiziellen Wahlurnen gesteckt worden, sondern in Plastiktüten oder anderen Behältern gesammelt worden.Noh und der Generalsekretär der Wahlkommission wurden daher von einer Bürgergruppe wegen einer Dienstpflichtverletzung, Machtmissbrauchs und Verstoßes gegen das Wahlgesetz angezeigt.