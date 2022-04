VOA: Südkoreanisches Golf-Resort am Gebirge Geumgang in Nordkorea abgerissen

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein südkoreanisches Golf-Resort in der Umgebung des Gebirges Geumgang innerhalb von etwa acht Tagen abgerissen.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America (VOA) am Dienstag anhand von Satellitenaufnahmen von Planet Labs.Auf einer Aufnahme vom 17. April sei zu sehen, dass die Dächer und Außenwände des zentralen Gebäudes und von acht umliegenden Gebäuden des Ananti Golf & Spa Resort komplett abgebaut seien und nur die Betonfundamente übrig blieben, hieß es.Ein Vergleich mit Satellitenbildern vom 9., 10. und 11. April lässt erkennen, dass Nordkorea um den 10. April mit dem Abriss des Hauptgebäudes begonnen hatte und nur innerhalb von acht Tagen den Abriss de facto abschloss.VOA berichtete auch, dass der komplette obere Teil des Hotels Haegumgang, einer weiteren südkoreanischen Einrichtung, verschwunden sei und der Teil vom Erdgeschoss bis zum zweiten Stockwerk noch stehe.Das Golf-Resort wurde von der Firma Ananti auf einem 1,685 Millionen Quadratmeter großen Gelände gebaut, das Hyundai Asan von Nordkorea gepachtet hatte. Ananti hatte das Grundstück wiederum für 50 Jahre gepachtet. Das Hotel Haegumgang im Besitz von Hyundai Asan war im Jahr 2000 eröffnet und von der Firma betrieben worden.Beide Anlagen wurden jedoch geschlossen, nachdem die innerkoreanischen Touren zum Gebirge Geumgang aufgrund der Erschießung einer südkoreanischen Touristin im Juli 2008 ausgesetzt worden waren.