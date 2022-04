USA streichen Südkorea von „Do Not Travel“-Liste

Photo : YONHAP News

Die Vereinigten Staaten haben ihre Reisewarnung für Südkorea um eine Stufe auf die zweithöchste Stufe gesenkt.Laut Reuters strichen die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) am Montag etwa 90 Länder, darunter Südkorea, von ihrer „Do Not Travel“-Liste, der höchsten Stufe in ihrem vierstufigen Reisewarnsystem.Die CDC hatten ihre Reisewarnung für Südkorea im Februar um eine Stufe auf die höchste Stufe 4 angehoben und dabei auf die sehr hohen Corona-Zahlen hingewiesen.Gemäß den Kriterien der CDC gelten Länder, die in den letzten 28 Tagen mehr als 500 neue Fälle pro 100.000 Personen melden, als solche, die sehr hohe Covid-19-Werte aufweisen.Die US-Behörde ordnet Länder, in denen in den letzten 28 Tagen mehr als 500 neue Covid-19-Fälle pro 100.000 Menschen gemeldet wurden, der vierten Stufe zu. Sie rät US-Bürgern zum Verzicht auf Reisen in Länder der Stufe 4.Südkorea steht nun wieder auf Stufe 3. US-Bürgern, die nicht vollständig geimpft sind, wird empfohlen, Reisen in Länder der Stufe 3 zu vermeiden.Die Maßnahme ist laut Berichten ein Bestandteil der Überarbeitung des Reisewarnsystems der CDC.