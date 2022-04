Präsident Moon betont Bedeutung der April-Revolution für Demokratie Südkoreas

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zum 62. Jahrestag der Revolution vom 19. April die Bedeutung der Demokratie unterstrichen.Die Demokratie wachse mit dem Interesse der Bürger an ihr, schrieb Moon am Dienstag in sozialen Netzwerken. „Wenn sich die Demokratie über die Politik hinaus auf die Wirtschaft und das Leben unaufhaltsam ausweitet, wird sie uns vor Unterdrückung, Diskriminierung und ungerechter Macht schützen“, schrieb das Staatsoberhaupt.Man habe auch inmitten von Corona die Demokratie erweitert. Auch für internationale Herausforderungen wie die Bewältigung einer Infektionskrankheit und die Klimaneutralität werde lediglich die Demokratie, die ein tieferes Verständnis voneinander und die Inklusion ermögliche, der Schlüssel zur Lösung sein, schrieb der Staatschef weiter.Die April-Revolution habe nachgewiesen, dass der Bürger der Souverän sei. Die April-Revolution sei die „Zündschnur“ für die Entwicklung der Demokratie gewesen, die zu den Bu-Ma Demokratie-Protesten, der 18.-Mai-Demokratiebewegung, dem Juni-Kampf und der Kerzenlicht-Revolution geführt habe, betonte er.Präsident Moon besuchte am Dienstagmorgen mit seinem Stab den 19. April-Nationalfriedhof in Seoul. Er legte für die Menschen, die während des Aufstands gegen die Diktatur getötet wurden, Blumen nieder und zollte ihnen Respekt. Es war Moons vierter Besuch auf dem Friedhof seit seinem Amtsantritt vor gut fünf Jahren.