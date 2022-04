Südkorea meldet 118.504 Corona-Neuinfektionen

Photo : KBS News

Südkorea hat erstmals seit drei Tagen wieder mehr als 100.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden bis Mitternacht 118.504 neue Infektionsfälle bestätigt.Die Zahl fiel verglichen mit der Vorwoche um etwa 90.000 niedriger aus.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 130 auf 21.354. Ein Todesfall in der Altersgruppe 10 bis 19 Jahre wurde bestätigt, die Gesamtzahl der Toten in dieser Altersgruppe nahm damit auf sechs zu.Landesweit kurieren sich 645.988 Corona-Patienten zu Hause aus.Bislang erhielten 2,9 Prozent der Einwohner ab 60 Jahren ihre vierte Impfung.