AmorePacific hat beim iF Design Award 2022 sieben Auszeichnungen gewonnen.Das gab das koreanische Kosmetikunternehmen am Dienstag bekannt.Der iF Design Award zählt gemeinsam mit dem Red Dot Design Award und den International Design Excellence Awards (IDEA) zu den drei größten Designpreisen der Welt.Drei Produkte von AmorePacific waren beim Red Dot Design Award im März in der Disziplin Produktdesign ausgezeichnet worden.