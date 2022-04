US-Außenministerium senkt Reisewarnung für Südkorea auf niedrigste Stufe

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat seine Reisewarnung für Südkorea von der höchsten Stufe gleich auf die niedrigste Stufe gesenkt.Laut der Webseite des Ministeriums am Montag gilt für Südkorea der Reisehinweis der Stufe 1, „Normale Vorsichtsmaßnahmen beachten“.Bis zum Vortag stand Südkorea auf Stufe 4, der höchsten Stufe.Die US-Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) setzten unterdessen die Reisewarnung für Südkorea von der höchsten Stufe 4 auf Stufe 3 herab.Das US-Außenministerium hatte inmitten der Corona-Pandemie seine Reisehinweise den Stufen der CDC angepasst. Das Ministerium teilte jedoch am 14. April mit, auf eine automatische Orientierung an den CDC-Stufen zu verzichten.Das Ressort kündigte demnach an, von etwa 120 Ländern auf Stufe 4 lediglich zehn Prozent weiter auf der Stufe zu belassen und die restlichen 90 Prozent auf niedrigere Stufen zu setzen.