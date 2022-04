Chinesische und russische Militärflugzeuge flogen im März in KADIZ ein

Photo : YONHAP News

Chinesische und russische Militärflugzeuge sind Ende letzten Monats in die südkoreanische Luftraumüberwachungszone KADIZ eingeflogen.Laut einem Militärvertreter flog ein chinesisches Militärflugzeug am 23. März in die KADIZ über dem Ostmeer ein. Am 24. März verletzten ein russisches Aufklärungsflugzeug und ein Kampfjet die KADIZ.Wie verlautete, habe das südkoreanische Militär damals mindestens fünf Warnungen an die russischen Flugzeuge abgegeben und Kampfflugzeuge aufsteigen lassen.Das Gemeinsame Stabsbüro (JSO) Japans hatte am 24. März in sozialen Netzwerken mitgeteilt, dass Kampfflugzeuge der Luftselbstverteidigungsstreitkräfte am Vortag über dem Ostmeer, dem Ochotskischen Meer und dem Ostchinesischen Meer zum Einsatz gekommen seien. Auch am 25. März hatte es geheißen, dass Kampfjets der Luftselbstverteidigungsstreitkräfte am Vortag wegen der Gefahr einer Verletzung des Luftraums alarmiert und in die Luft geschickt worden seien.Es wurde jedoch nicht bekannt gemacht, welche Länder Flugzeuge in die japanische Luftraumüberwachungszone JADIZ geschickt hatten.