Fälle von Omikron XE und XM in Südkorea bestätigt

Photo : KBS News

In Südkorea sind nach Omikron XL auch Fälle der Rekombinanten XE und XM aufgetreten.Zwei Fälle von XE wurden gemeldet, ein aus Großbritannien eingeschleppter und am 27. März nachgewiesener Fall sowie ein anderer am 30. März bestätigter lokal übertragener Fall.Bei einem Fall von XM wurde am 27. März die Infektion mit der Variante bestätigt.Omikron XE überträgt sich laut Informationen etwa zehn Prozent schneller als der Omikron-Subtyp BA.2.Über Veränderungen der Eigenschaften bei XM liegen noch keine Berichte vor.Die für Seuchenkontrolle zuständigen Behörden gehen bei XM und XE aktuell nicht von entscheidenden Veränderungen der Eigenschaften aus, teilten jedoch mit, die Überwachung verstärken zu wollen.Die Regierung setzt mit Wirkung am 25. April den Status von Covid-19 als Infektionskrankheit von der höchsten Klasse 1 auf Klasse 2 herab. Zunächst wird es aber eine vierwöchige Übergangsphase geben.Ab dem 23. Mai werden Corona-Infizierte nicht mehr zur Isolierung verpflichtet sein, ihnen soll aber dazu geraten werden. Rechtliche Sanktionen im Falle eines Verstoßes wird es jedoch nicht mehr geben.Nach der Neubewertung von Covid-19 werden die Behandlungskosten nicht mehr vom Staat, sondern wie gewöhnlich im Krankheitsfall von der nationalen Krankenversicherung übernommen. Infizierte müssen damit 20 bis 30 Prozent der Kosten für die medizinische Versorgung oder den Krankenhausaufenthalt aus der eigenen Tasche bezahlen.