Nationales 2,64 Millionen Menschen mit Behinderungen in Südkorea registriert

In Südkorea sind mit Stand Ende letzten Jahres etwa 2,64 Millionen Menschen als Behinderte registriert.



Dabei steigt der Anteil der Menschen ab 65 Jahren kontinuierlich.



Nach Angaben des Gesundheitsministeriums am Dienstag nahm die Zahl der registrierten Menschen mit Behinderungen letztes Jahr um 87.000 auf 2.645.000 zu. Das entspricht 5,1 Prozent der Gesamtbevölkerung.



Unter den Altersgruppen machen die Menschen in ihren Sechzigern mit 23,6 Prozent den größten Anteil aus. 21,9 Prozent der Menschen mit Behinderungen sind in ihren Siebzigern, während 17,9 Prozent 80 oder älter sind.



Der Anteil der Menschen ab 65 Jahren an den registrierten behinderten Einwohnern kletterte von 38 Prozent im Jahr 2011 auf 51,3 Prozent im vergangenen Jahr.



Was die Art der Behinderung betrifft, stellen Körperbehinderte mit 45,1 Prozent die größte Gruppe. Hörbehinderungen folgen mit 15,6 Prozent, Sehbehinderungen mit 9,5 Prozent und Gehirnläsionen mit 9,4 Prozent.



In Bezug auf den Grad der Behinderung werden 37,2 Prozent als Schwerbehinderte eingestuft.



Laut dem Ministerium sinkt die Quote der Körperbehinderungen weiter, während bei Hör- und Entwicklungsbehinderungen sowie Nierenbeschwerden ein Anstieg verzeichnet wird.