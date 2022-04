Photo : YONHAP News

Die K-Pop-Band BTS ist nach den Konzerten in Las Vegas am Dienstag nach Südkorea zurückgekehrt.Die Rückkehr erfolgte etwa drei Wochen nach der Abreise der Band am 28. März in die USA.Wie verlautete, wolle RM, der Anführer der siebenköpfigen Gruppe, noch länger in den USA bleiben.BTS wollen am 10. Juni, drei Tage vor dem neunten Jubiläum ihres Debüts, ein neues Album veröffentlichen. Es wird ihr erstes physisches Album seit der Veröffentlichung einer Single-CD im Juli letzten Jahres sein.