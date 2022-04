Lizenz für „Cursed Bunny“ nach Indien verkauft

Photo : YONHAP News

Eine Lizenz für „Cursed Bunny“ der Schriftstellerin Chung Bora ist nach Indien exportiert worden.Nach Angaben der Literaturagentur Greenbook Agency am Dienstag erhielt der Verlag Honford Star, der die britische Version des Buchs veröffentlichte, von der indischen Filiale einer globalen Verlagsgruppe ein Angebot für die Veröffentlichung der indischen Version. Über die Vertragsbedingungen werde man sich voraussichtlich schnell einig.Bisher wurden Lizenzen für den Erzählungsband in 17 Länder verkauft, darunter Großbritannien, Deutschland und die USA.„Cursed Bunny“ wurde jüngst in die engere Wahl für den Literaturpreis International Booker Prize genommen. Die Preisverleihung findet am 26. Mai in London statt.