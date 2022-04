Vorbereitungen für Militärparade in Nordkorea kommen laut Berichten voran

Photo : YONHAP News

In Nordkorea kommen laut Berichten verschiedener Medien die Vorbereitungen für eine große Militärparade sichtbar voran.Das Land begeht am kommenden Montag den 90. Jahrestag der Gründung seiner Streitkräfte.Radio Free Asia (RFA) meldete am Mittwoch, dass sich am Sonntag über 12.000 Militärangehörige auf dem Mirim Flugplatz in Pjöngjang versammelt hätten. Der Sender stützt sich dabei auf Satellitenbilder des Anbieters Planet Labs.Voice of America (VOA) berichtete, dass Einwohner am Sonntag und Montag bei Vorbereitungen für Kartenstunts gesehen worden seien.Die auf Informationen über Nordkorea spezialisierte Internetseite 38 North berichtete, dass am Sonntag auf dem Kim Il-sung-Platz eine Übung für eine Parade stattgefunden habe. Rund 20 Kampfjets und zehn Hubschrauber hätten auf den Landebahnen des Internationalen Flughafens Pyongyang Sunan gestanden.Streitkräfte und Geheimdienst in Südkorea rechnen mit einer Parade am Montag, dem Gründungstag der Armee. Rund 20.000 Menschen sollen daran teilnehmen.