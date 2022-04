Präsident Moon macht auf Mobilitätsrecht von Menschen mit Behinderung aufmerksam

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat zum Tag der Menschen mit Behinderung auf ihr Recht auf Mobilität aufmerksam gemacht.In einem Beitrag in sozialen Netzwerken rief Moon am Mittwoch die Öffentlichkeit dazu auf, sich für ihr Desinteresse schuldig zu fühlen, dass auf das Mobilitätsrecht der Menschen mit Behinderung kaum Rücksicht genommen wurde.Eine Welt ohne Diskriminierung sei der Weg, den man beschreiten müsse, schrieb Moon.In letzter Zeit wurde das Recht der behinderten Menschen auf Mobilität auch in politischen Kreisen debattiert.Moon schrieb, jeder lebe sein Leben im eigenen Tempo. Die einen erreichten schneller als andere die Blütezeit ihres Lebens, die anderen wüchsen langsam und schüfen ihre eigene Welt.Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung unterschieden sich nur in ihrem Tempo. Man lebe aber zusammen. Man müsse eine Welt schaffen, in der man auf langsame Mitbürger warten könne, betonte der Staatschef.