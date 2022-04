US-Sondergesandter für Nordkorea trifft südkoreanische Minister für Auswärtiges und Vereinigung

Photo : YONHAP News

Der US-Sondergesandte für Nordkorea, Sung Kim, hat in Südkorea dem Außenminister und dem Vereinigungsminister Höflichkeitsbesuche abgestattet.Laut dem Außenministerium in Seoul traf sich Außenminister Chung Eui-yong am Dienstagvormittag mit Kim.Chung habe festgestellt, dass beide Länder während der Amtszeit der amtierenden Regierung in Angelegenheiten der koreanischen Halbinsel eng kooperiert und sich eng miteinander abgestimmt hätten. Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel müssten auch künftig durch anhaltende Fortschritte im Friedensprozess aufrechterhalten werden, hieß es.Angesichts der ernsthaften Lage auf der koreanischen Halbinsel schlug der Minister vor, auf der Grundlage der soliden gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft eng zusammenzuarbeiten, damit Nordkorea auf weitere destabilisierende Maßnahmen verzichten und zum Dialog zurückkehren wird.Kim zeigte sich damit einverstanden und betonte die Notwendigkeit, in enger Kooperation und entschieden gegen Nordkoreas Provokationen vorzugehen. Er bekräftigte zudem die Position, dass die USA für bedingungslose Gespräche mit Nordkorea offen seien.Am Dienstagnachmittag empfing Vereinigungsminister Lee In-young den US-Diplomaten. Dem Vereinigungsministerium zufolge tauschten sie sich über die Lage auf der koreanischen Halbinsel aus und besprachen, wie diese stabil verwaltet werden könnte.Lee sagte, dass Südkorea und die USA auch in Zeiten eines Regierungswechsels eine enge politische Kooperation fortsetzen müssten. Er unterstrich die Notwendigkeit gemeinsamer Bemühungen beider Länder, damit Nordkorea Spannungen schürende Handlungen stoppen und den Weg hin zu einer diplomatischen Lösung für Stabilität und Frieden auf der koreanischen Halbinsel einschlagen wird.