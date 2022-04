Regierung setzt Überprüfungs- und Genehmigungsverfahren für große regionale Festivals aus

Photo : YONHAP News

Viele bisher verschobene oder abgesagte regionale Festivals werden voraussichtlich im Einklang mit der Abschaffung der Corona-Beschränkungen wieder aufgenommen.Innenminister Jeon Hae-cheol sagte bei einer Regierungssitzung am Mittwoch, dass der Betrieb des Überprüfungs- und Genehmigungssystems für Festivals mit mindestens 300 Teilnehmern vorübergehend eingestellt werde. Bei den Eindämmungsbemühungen werde die Aufklärung für die Einhaltung der grundlegenden Hygieneregeln im Mittelpunkt stehen.Jeon kündigte auch an, nach der Beurteilung der Lage der Corona-Bekämpfung und der Sammlung von Expertenmeinungen Anfang Mai darüber zu entscheiden, ob im Freien weiter Masken getragen werden müssten.Mit Stand 0 Uhr am Mittwoch wurden 111.319 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea gemeldet.Es werden 808 kritisch kranke Corona-Patienten stationär behandelt. Innerhalb eines Tages wurden 166 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus erfasst.