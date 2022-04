Parlamentssprecher verschiebt Auslandsreise

Photo : YONHAP News

Der Präsident der Nationalversammlung, Park Byeong-seug, hat eine geplante Auslandsreise verschoben.Dazu kam es, während sich die Regierungspartei um die Gesetzgebung für die Abschaffung der Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwaltschaft bemüht.Die Nationalversammlung teilte heute Parks Entscheidung mit, seine ab dem 23. April geplante Reise in die USA und nach Kanada zu verschieben.Ein Vertreter des Büros des Parlamentssprechers sagte mit Verweis auf das Streben nach dem Entzug der Ermittlungsbefugnisse der Staatsanwaltschaft, der Parlamentssprecher halte es in dieser Zeit offenbar für wichtiger, in Südkorea zu sein anstatt ins Ausland zu reisen.