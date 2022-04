Seoul liefert weitere Hilfsgüter an Ukraine

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat der Ukraine weitere Hilfsgüter, einschließlich medizinischer Güter, zur Verfügung gestellt.Das Außenministerium teilte am Mittwoch mit, dass etwa 20 Tonnen humanitäre Hilfsgüter am Dienstag geschickt worden seien. Damit sollte ukrainischen Bürgern und Flüchtlingen geholfen werden, die infolge der anhaltenden Angriffe Russlands in eine ernsthafte Krise geraten seien.Die Hilfslieferung umfasst automatisierte externe Defibrillatoren (AED), Beatmungsgeräte und Erste-Hilfe-Kästen. Bei der Auswahl der zu liefernden Artikel hatte die Regierung in erster Linie Wünsche der Ukraine berücksichtigt.Die Lieferung ist ein Teil einer zusätzlichen humanitären Hilfe in Höhe von 30 Millionen Dollar, die die Regierung angekündigt hatte.Seoul hatte bereits im März humanitäre Hilfe in Höhe von zehn Millionen Dollar für die Ukraine geleistet.Das Außenministerium teilte mit, dass Südkorea weitere Hilfen wohlwollend erwägen wolle.