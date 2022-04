Neuer Zentralbankchef Rhee wird heute ernannt

Photo : YONHAP News

Rhee Chang-yong wird am Mittwochnachmittag offiziell zum neuen Gouverneur der südkoreanischen Zentralbank ernannt.Nach Angaben der Bank of Korea wird der Wirtschafts- und Finanzexperte um 15 Uhr von Präsident Moon Jae-in seine Ernennungsurkunde erhalten, um in seine vierjährige Amtszeit zu starten.Rhee, Jahrgang 1960, studierte an der Seoul Nationaluniversität Wirtschaftswissenschaft und promovierte an der Harvard Universität im Fach Wirtschaftswissenschaft. Danach arbeitete er als Wirtschaftsprofessor an der Seoul Nationaluniversität und Vizechef der nationalen Finanzdienstekommission.Vor der Nominierung als Notenbankchef war Rhee Direktor der Asien- und Pazifikabteilung beim Internationalen Währungsfonds (IWF).