Politik Kommender Präsident Yoon trifft US-Sondergesandten für Nordkorea

Der gewählte Präsident Yoon Suk Yeol ist mit dem US-Sondergesandten für Nordkorea, Sung Kim, zu einem Abendessen unter Ausschluss der Öffentlichkeit zusammengekommen.



Laut einem Vertreter aus Yoons Lager am Mittwoch trafen Yoon und Kim am Dienstag in der Wohnung von Chung Jin-suk, Vizepräsident der Nationalversammlung, in Seoul zu einem Dinner zusammen.



Das Abendessen fand auf Chungs Einladung statt und hatte einen privaten Charakter. Die Zusammenkunft dauerte laut Informationen etwa zweieinhalb Stunden. Wie verlautete, seien Chung und Kim, ein Korea-Amerikaner, Kindheitsfreunde, die in Seoul zusammen aufgewachsen sind.



Kim besucht von Montag bis Freitag Südkorea.



Es wird davon ausgegangen, dass beim Treffen auch ein südkoreanisch-amerikanisches Gipfeltreffen zur Sprache gebracht wurde, das sehr wahrscheinlich um den 21. Mai stattfinden wird.



Laut einem weiteren Vertreter von Yoons Lager hätten die Teilnehmer die Ansicht geteilt, dass die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA solider denn je aufrechterhalten werden und sich weiter entwickeln müssten.