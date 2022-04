Buchmesse von Bogotá mit Südkorea als Ehrengast eröffnet

Photo : YONHAP News

Die Internationale Buchmesse von Bogotá 2022 ist am Dienstag (Ortszeit) mit Südkorea als Ehrengast eröffnet worden.Die Buchmesse in der kolumbianischen Hauptstadt ist die zweitgrößte Buchmesse in Südamerika, die jedes Jahr von etwa 600.000 Menschen besucht wird.Die Veranstaltung findet aufgrund der Corona-Pandemie dieses Jahr erstmals seit drei Jahren in Präsenz statt. Südkorea wurde anlässlich des 60. Jubiläums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen mit Kolumbien als Ehrengast eingeladen.Das Kulturministerium, der Koreanische Verlegerverband und weitere Organisationen gestalteten den 3.000 Quadratmeter großen südkoreanischen Pavillon nach dem Thema „共存·Togetherness·Convivencia“.