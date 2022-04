Bürger und Wirtschaftsexperten fordern Wirtschaftswachstum als vorrangige Aufgabe neuer Regierung

Photo : KBS News

Die neue Regierung muss nach Meinung von einfachen Bürgern und Wirtschaftsexperten der Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit durch Wirtschaftswachstum Vorrang einräumen.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte das Koreanische Entwicklungsinstitut (KDI) auf einer Konferenz am Mittwoch in Seoul.29,2 Prozent der befragten einfachen Bürger sagten, dass die kommende Regierung die Verbesserung der nationalen Wettbewerbsfähigkeit durch Wirtschaftswachstum als Ziel mit höchster Priorität verfolgen sollte. Jeweils 22 Prozent nannten die „Verbesserung der Lebensqualität der Bürger durch mehr Wohlfahrtsmaßnahmen“ und die „ausgeglichene Entwicklung und Stärkung der sozialen Integration“.16,1 Prozent forderten die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs und von Chancen, während 8,6 Prozent die Verwirklichung einer sauberen und sicheren Gesellschaft als vorrangige Aufgabe auswählten.Vom 17. bis 21. März wurden 1.000 Bürger und 518 Wirtschaftsexperten in einer Online-Umfrage befragt. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus/minus 3,1 Prozentpunkten.