Politik Regierungszeremonie zum Tag der Menschen mit Behinderung

Das Ministerium für Gesundheit und Wohlfahrt hat heute zum 42. Tag der Menschen mit Behinderung eine Zeremonie in Seoul veranstaltet.



Dabei wurden 88 Menschen für ihren Einsatz für die Wohlfahrt der behinderten Menschen ausgezeichnet und der Preis des Menschen mit Behinderung des Jahres vergeben.



Ministerpräsident Kim Boo-kyum sagte in seiner Rede, eine Gemeinschaft, in der Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenleben könnten, stelle eine Zivilgesellschaft dar. Er bedanke sich bei allen Menschen, die für die Rechte der Menschen mit Behinderung gekämpft hätten und den Bürgern, die dabei Unterstützung geleistet hätten.



Die Regierung hatte im Jahr 1981 den 20. April zum Tag der Menschen mit Behinderung bestimmt, um das Verständnis für behinderte Menschen zu verbessern und sie im Umgang mit ihrer Behinderung zu stärken.