Börse in Seoul schließt kaum verändert

Photo : YONHAP News

Die Börse in Seoul hat am Mittwoch kaum verändert geschlossen.Der Leitindex Kospi verlor 0,01 Prozent und beendete den Handel bei einem Stand von 2.718,69 Zählern.Die Anleger würden eine abwartende Haltung einnehmen, weil sich die Konjunktur in den USA wegen der restriktiven Geldpolitik weiter abschwäche, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Analysten.Die koreanische Börse habe nahezu unverändert geschlossen, da die Anleger trotz des Anstiegs der US-Börsen die Sorgen wegen einer Zinserhöhung in den USA verdauen müssten, sagte Kim Seok-hwan von Mirae Asset Securities gegenüber Yonhap.