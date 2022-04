Weißes Haus will Pläne für Besuch Bidens in Südkorea noch nicht bestätigen

Photo : YONHAP News

Das Weiße Haus hat Pläne für einen Besuch von Präsident Joe Biden in Südkorea zunächst noch nicht bestätigen wollen.Zu einem möglichen Besuch habe sie zusätzlich zu dem, was der Präsident selbst bestätigt habe, keine weiteren Informationen, sagte die Sprecherin Jen Psaki am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Washington.Sie sei jedoch zuversichtlich, bald mehr über die bevorstehende Asien-Reise sagen zu können.In Südkorea gibt es Spekulationen, wonach Biden am 20. Mai nach Südkorea kommen könnte. Entweder noch am selben oder am nächsten Tag könnte es zu einem Gipfelgespräch mit Yoon Suk Yeol kommen, der am 10. Mai sein Amt antritt.Biden wird am 24. Mai in Japan sein und dort am Quad-Treffen teilnehmen.