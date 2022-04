Yoon verspricht in südwestlicher Region Deregulierung für regionale Entwicklung

Photo : KBS News

Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat bei seinem Besuch in der südwestlichen Region Honam eine möglichst starke Deregulierung versprochen.Yoon reiste am Mittwoch erstmals seit der Präsidentschaftswahl in die Region Honam.In Jeonju in der Provinz Nord-Jeolla sagte er, höchste Priorität in der Staatsführung habe es, den Bürgern ein gutes Leben zu ermöglichen. Hierfür wolle er jede Regulierung lockern, die gelockert werden könne.Er wolle ermöglichen, dass jeder, egal ob südkoreanische Bürger und Unternehmen oder ausländische Staatsangehörige und Unternehmen, hierzulande so viel Geld verdienen können wie sie möchten. Einzig Steuern müssten sie zahlen, sagte Yoon.Yoon stellte auch die Entwicklung von Saemangeum, ein durch Trockenlegung gewonnenes Land, in Sicht. Er versprach zudem Bemühungen, damit in Jeonju, Sitz des nationalen Rentendienstes NPS, ein Ökosystem von Investmentbanken aufgebaut werden könne.In Gwangju sagte er Unterstützung auf Regierungsebene zu, damit es sich zu einer zentralen Stadt auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz (KI) entwickeln könne.Man wolle Kräfte bündeln, damit die Stadt als wahrhaftes Silicon Valley Südkoreas wiedergeboren werde.Yoon besucht am Donnerstag und Freitag die Provinz Süd-Jeolla, die Provinz Süd-Gyeongsang und Busan.Als Hintergrund für seinen Besuch in der Region werden die Kommunalwahlen am 1. Juni vermutet.