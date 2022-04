Tokio: Frage der Trostfrauen ist endgültig und unwiderruflich geklärt

Photo : YONHAP News

Die japanische Regierung hat betont, dass die Frage der sogenannten Trostfrauen endgültig und unwiderruflich geklärt sei.Die Äußerung wurde gemacht, nachdem der Außenministerkandidat der kommenden Regierung Südkoreas, Park Jin, die 2015 zwischen Seoul und Tokio getroffene Einigung über die Opfer der Sexsklaverei der japanischen Armee als „offiziell“ bezeichnet hatte.Mit der japanisch-koreanischen Vereinbarung zur Trostfrauen-Frage, die nach langen diplomatischen Bemühungen der Regierungen beider Länder bei ihrem Außenministertreffen im Dezember 2015 erzielt worden sei, sei bestätigt worden, dass die Angelegenheit endgültig und unwiderruflich gelöst sei, sagte der japanische Chefkabinettssekretär Hirokazu Matsuno auf einer Pressekonferenz am Mittwoch.Park sagte früher am Mittwoch vor Reportern in Seoul hinsichtlich der zur Regierungszeit von Park Geun-hye unterzeichneten Vereinbarung zur Trostfrauen-Frage, sie stelle eine offizielle Einigung zwischen Südkorea und Japan dar. Das erkenne auch die aktuelle Regierung von Moon Jae-in an.Am Wichtigsten sei, dass Südkorea und Japan gemeinsam Bemühungen unternehmen müssten, um die Ehre und Würde der Opfer wiederherzustellen, betonte der Abgeordnete weiter.Matsuno äußerte sich jedoch nicht zu Parks Bemerkung über die Notwendigkeit gemeinsamer Anstrengungen.