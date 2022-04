Cheong Wa Dae wird ab 10. Mai für öffentliche Touren geöffnet sein

Photo : YONHAP News

Cheong Wa Dae, aktueller Sitz und Residenz des Staatspräsidenten, wird ab dem 10. Mai für die Öffentlichkeit zugänglich sein, so wie der kommende Präsident Yoon Suk Yeol versprochen hatte.Laut der Nachrichtenagentur Yonhap am Mittwoch vereinbarten die zuständige Taskforce der Nationalen Polizeibehörde und Yoons Übergangskomitee, das Gelände am 10. Mai, dem Tag von Yoons Amtsantritt, um 10 Uhr zu öffnen.Ab dem folgenden Tag soll das Blaue Haus von 7 bis 19 Uhr geöffnet haben.Bis zu 6.500 Besucher pro Team werden zugelassen, die Besucher können sich zwei Stunden lang auf dem Gelände umsehen. Demnach können maximal 39.000 Besucher am Tag aufgenommen werden.Öffentliche Touren werden zunächst vom 10. bis 20. Mai möglich sein. Buchungen können lediglich im Internet vorgenommen werden.Die Taskforce des Übergangsteams für den Umzug des Präsidialamtes eröffnete jüngst eine Webseite (www.opencheongwadae.kr / www.청와대개방.kr), auf der Informationen im Zusammenhang mit der Zugänglichmachung des Blauen Hauses zu finden sind.