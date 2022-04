Heftige Kritik an mangelnder Personalüberprüfung in Bezug auf Yoons Ministerkandidaten

Photo : YONHAP News

Angesichts der Vorwürfe gegen mehrere Ministerkandidaten der kommenden Regierung von Yoon Suk Yeol wird die Kritik an einer möglichen mangelnden Personalüberprüfung immer lauter.Gegen den designierten Gesundheitsminister Chung Ho-young wurden verschiedene Vorwürfe erhoben, darunter mögliche Begünstigungen beim Wechsel seiner Tochter und des Sohns auf die medizinische Schule der Universität, an der er als Professor arbeitet, sowie die umstrittene Befreiung seines Sohns vom Wehrdienst.Kim In-chul, Bildungsministerkandidat, war als nicht geschäftsführender Direktor eines Unternehmens tätig, als er Präsident einer Universität war. Zudem erhielt seine Tochter ein Stipendium von Korea Fulbright Alumni Association, dem Verband der koreanischen Stipendiaten des Fulbright-Programms, als er dessen Vorsitz innehatte.Lee Chang-yang, Kandidat für den Posten des Industrieministers, wird ein Interessenkonflikt vorgeworfen, weil er in seiner Zeit als Professor an der Universität KAIST bei mehreren Firmen als nicht geschäftsführender Direktor fungierte.Han Duck-soo, designierter Ministerpräsident, geriet in die Kritik, da er von privaten Unternehmen ein hohes Beratungshonorar und als ehemaliger hoher Beamter Begünstigungen angenommen haben soll.Der kommende Präsident Yoon Suk Yeol hat die Fairness und den gesunden Menschenverstand in den Vordergrund seiner Regierungsarbeit gestellt. Daher wird Kritik an Nachlässigkeiten bei der Überprüfung der Moralität seiner Kabinettskandidaten laut.