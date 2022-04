71 Prozent der Bürger sehen ernsthaften Genderkonflikt in Südkorea

Photo : YONHAP News

Sieben von zehn Bürgern sehen einen ernsthaften Genderkonflikt in der südkoreanischen Gesellschaft.Entsprechende Umfrageergebnisse veröffentlichte Jung Jae-sun, Präsidentin des Meinungsforschungsinstituts Hankook Research, auf einem Seminar am Mittwoch.Hankook Research befragte im Februar 1.000 Menschen ab 18 Jahren. 71 Prozent der Befragten antworteten, dass der Genderkonflikt in der koreanischen Gesellschaft schwerwiegend sei. Der entsprechende Anteil fiel verglichen mit der Umfrage im Februar letzten Jahres um acht Prozentpunkte höher aus.Bei den Befragten in ihren Zwanzigern (18 bis 29 Jahre) sprachen 90 Prozent von einem ernsthaften Konflikt. Das sind 15 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor.52 Prozent erwarteten, dass der Genderkonflikt auch künftig ein ähnliches Niveau aufweisen werde. 27 Prozent rechneten mit einer Eskalation.Bei den Frauen in ihren Zwanzigern rechneten 62 Prozent mit einer Zuspitzung des Genderkonflikts, während 43 Prozent der Männer dieser Altersgruppe diese Befürchtung teilen.