15 Wahrzeichen Südkoreas werden für Kampagne #WeThe15 violett angeleuchtet

Photo : YONHAP News

15 Wahrzeichen in Südkorea, darunter der N Seoul Tower und die Gwangan-Brücke in Busan, sind violett angeleuchtet worden, um die Kampagne #WeThe15 bekannt zu machen.Für die besondere Beleuchtung sorgt das Koreanische Paralympische Komitee (KPC) bis zum heutigen Donnerstag, und zwar erstmals in Südkorea, um die globale Kampagne für ein besseres Verständnis von Behinderungen zu unterstützen.#WeThe15 zielt auf die Beendigung der Diskriminierung von weltweit 1,2 Milliarden behinderten Menschen ab, die 15 Prozent der Weltbevölkerung von acht Milliarden ausmachen, und auf die Gewährleistung ihrer sozialen Teilhabe.Das KPC beteiligt sich seit dem Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember letzten Jahres an der Aktion.Das Komitee sorgte anlässlich des 42. Tags der Menschen mit Behinderung hierzulande am 20. April erstmals dafür, dass Wahrzeichen in Violett erstrahlen.Violett ist die Symbolfarbe für sozial benachteiligte Menschen wie Menschen mit Behinderung.