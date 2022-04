Südkorea und USA erwägen Abhaltung von Gipfel am 21. Mai

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA erwägen, am 21. Mai ein Gipfeltreffen ihrer Staatschefs abzuhalten.Ein Vertreter des Übergangsteams des gewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol sagte am Donnerstag, es werde darüber gesprochen, dass US-Präsident Joe Biden mit großer Wahrscheinlichkeit am 20. Mai nach Südkorea komme.Demnach würde Biden am 20. Mai in Südkorea eintreffen, am 21. Mai mit Yoon Spitzengespräche führen und am 22. Mai das Land wieder verlassen.Biden will zum Quad-Gipfeltreffen der USA, Japans, Australiens und Indiens am 24. Mai in Japan sein.Laut Kim Sung-han, einem leitenden Mitarbeiter vom Übergangsteam, wird eine Gruppe von Beamten auf Arbeitsebene aus den USA für Gespräche über einen Gipfel nach Südkorea kommen.Wie verlautete, werde die Gruppe um das Wochenende herum in Südkorea erwartet.Bei Diskussionen mit der US-Delegation würden voraussichtlich die Agenda, der Tagungsort und der genaue Termin festgelegt werden.