Präsident Moon ernennt neuen Zentralbankchef offiziell

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat am Donnerstagvormittag dem neuen Gouverneur der Bank of Korea, Rhee Chang-yong, seine Ernennungsurkunde überreicht.Der neue Zentralbankchef wird nach einer Antrittsfeier um 15 Uhr in seine vierjährige Amtszeit starten.Der parlamentarische Ausschuss für Strategie und Finanzen hatte am Dienstag eine Anhörung zu Rhees Ernennung abgehalten und einen Anhörungsbericht angenommen.Bei der Anhörung sagte Rhee, dass sich der Aufwärtstrend bei den Preisen wenigstens ein bis zwei Jahre fortsetzen werde. Angesichts der steigenden Inflationserwartungen wolle er (mit Leitzinserhöhungen) Signale geben und sich dafür einsetzen, dass die Preise nicht stärker steigen würden.Seine Äußerung wird als Absicht gedeutet, den Leitzins schrittweise zu erhöhen, um die Preise im Zaum zu halten.