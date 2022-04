Taekwondo Poomsae Weltmeisterschaft findet in Goyang statt

Photo : YONHAP News

Die Taekwondo Poomsae Weltmeisterschaft ist am heutigen Donnerstag in Goyang in der Provinz Gyeonggi eröffnet worden.Die Poomsae Weltmeisterschaft findet erstmals seit 15 Jahren in Korea, dem Ursprungsland des Taekwondo, statt. Vor zwei Jahren musste die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Deshalb hegen sowohl die Athletinnen und Athleten als auch der Veranstalter große Erwartungen.Ein Teilnehmer aus Frankreich sagte, sein erstes Ziel sei es, eine Medaille zu gewinnen. Er möchte aber auch die Meisterschaft an sich sowie die Tatsache, in Korea zu sein, genießen.Es ist das erste Mal seit 15 Jahren, dass die Weltmeisterschaft in Südkorea stattfindet. Daran nehmen 63 Länder teil, so viele wie noch nie.Die Stadt Goyang richtet erstmals seit den Weltmeisterschaften im Gewichtheben 2009 eine große internationale Veranstaltung aus. Die Stadt hatte sich mit den Vorbereitungen daher besonders große Mühe gegeben.Die Stadtverwaltung achtet gründlich auf die Eindämmung von Covid-19, weil in Südkorea erst kurz vor Beginn der Meisterschaft die Corona-Beschränkungen aufgehoben wurden.Der Eintritt zur Veranstaltung ist zwar kostenfrei. Jedoch sollen Zuschauer mindestens Masken der Klasse KF94 tragen.Wer PR-Material für die Meisterschaft vorzeigt, kann in den Restaurants in der Sonder-Touristenzone von Goyang Rabatte bekommen.In Goyang finden zur selben Zeit auch Frühlingsfestivals statt. Die Stadt hofft, dass die Weltmeisterschaft der Startschuss für die Wiederbelebung der stagnierenden regionalen Wirtschaft sein wird.